Patienter savner viden om ventetid i akutmodtagelsen

Otte ud af ti patienter, som har været forbi en akutmodtagelse eller -klinik med mindre skader i 2016, oplever, at personalet i høj eller meget høj grad er lyttende og kommunikerer tilfredsstillende.

Det viser resultatet fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser i Akutmodtagelser fra 2016, som Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse har lavet på vegne af regionerne.

»Det er betryggende, at otte ud af ti patienter oplever at blive mødt af et lyttende og letforståeligt personale og, at de fleste også føler sig trygge, når de tager hjem. Det vidner om høj faglighed og stort engagement fra personalet,« siger Ulla Astman (S), formand for Danske Regioners sundhedsudvalg i en pressemeddelelse.

Det er tredje år i træk, at landets akutmodtagelser og -klinikker har bedt deres patienter svare på et spørgeskema om, hvordan de oplevede deres besøg på en af landet akutmodtagelser og -klinikker.

I 2016 blev undersøgelsen foretaget mellem 23. august og 13. september. Med en svarprocent på 43, er der svar fra i alt 6.491 patienter, der har haft et akut, ambulant besøg i en akutmodtagelse eller -klinik uden efterfølgende indlæggelse.

Sidste års rapport lagde op til fokus på bedre muligheder for adgang til mad og drikke i venteværelset, hvilket synes at være imødekommet ifølge dette års svar. Desværre oplever otte ud af ti patienter, at de ikke bliver informeret tilstrækkeligt om udviklingen i deres ventetid.

»Vi ved, at de fleste har forståelse for, at der kan være ventetid på en akutmodtagelse eller -klinik. Men det virker frustrerende, når man ikke ved, hvorfor man venter, eller hvor længe man skal vente. Det skal vi arbejde på, så vi kan blive bedre,« fastslår Ulla Astman.

Rapporten peger på flere forskelle mellem akutmodtagelser og akutklinikker, da der på 15 ud af 19 spørgsmål svares mere positivt af patienter i en klinik end patienter i en modtagelse. Samtidig er der relativt stor forskel på score akutmodtagelserne imellem.

Region Midtjylland har i 2016 flest spørgsmål, hvor regions-gennemsnittet ligger over landsgennemsnittet samt flest spørgsmål der er forbedret siden 2015.