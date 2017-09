Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hæmatologisk Dagafsnit på Hospitalsenheden Vest kan som det første sted i Danmark tilbyde patienter, som er i gentagen kemoterapi for knoglemarvskræft, selv at styre en del af behandlingen i hjemmet. Det skriver hospitalet på sin hjemmeside. Patienter med knoglemarvskræft kan have behov for et langvarigt behandlingsforløb med kemoterapi. Behandlingen kan strække sig over 12-18 måneder […]