Problemer med at forstå de begreber, som bruges i forbindelse med kliniske studier, kan være en medvirkende årsag til de globale problemer med at rekruttere deltagere til kliniske cancerstudier, antyder et nationalt irsk studie præsenteret på ESMO.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

MADRID (Dagens Medicin) – Selv om kliniske studier er afgørende for udviklingen af nye behandlinger af cancer, anslås det, at ikke mere end tre-fem pct. af cancerpatienter globalt set lader sig rekruttere til at deltage i disse studier. Et nationalt irsk studie, som er blevet præsenteret på ESMO viser, at selv om langt de fleste […]