»Patienter, som har mistet troen på systemet, kommer slet ikke«

Praksislæge Rasmus Nørøxe mener ikke, at skepsis og kritiske spørgsmål fra patienterne skal tolkes som udtryk for, at tilliden til sundhedsvæsenet er på retræte. Patienter har alle dage søgt viden fra alternative kilder, og lægens opgave er at uddanne dem til at navigere i den jungle af informationer, de bevæger sig rundt i, siger han.

Praktiserende læge fra Skødstrup Lægepraksis i Midtjylland, Rasmus Nørøxe, har, siden han blev uddannet læge i 2006, talt med patienter, som har søgt viden om sundhed og sygdom via alternative kanaler. At en postfaktuel bølge skulle være skyllet ind over sundhedsvæsenet de senere år og efterladt patienterne med en generel skepsis, faglig ‘resistens’ og mistro til lægerne og sundhedsmyndighederne, har Rasmus Nørøxe svært ved at se. Tværtimod oplever han, at langt de fleste patienter er lydhøre og modtagelige for hans faglighed.

»Patienter har altid søgt viden ad alternative kanaler i forsøget på at hjælpe sig selv og tage ejerskab over deres helbred. Det er meget naturligt at orientere sig bredt, når tvivlen rammer. Tidligere var det kloge koner og lærebøger, patienterne konsulterede. I dag er det internettet og sociale medier. Men for langt de fleste af de patienter, jeg ser, gælder det, at de ikke har ‘låst sig fast’ i de svar, de har fundet online — de har mest af alt brug for at diskutere informationerne og få min vurdering af deres relevans,« siger Rasmus Nørøxe.

Skråsikre patienter, som er uimodtagelige over for videnskab og faglige argumenter, er således en sjældenhed i praksissen i Skødstrup. »Jeg har en teori om, at den lille gruppe patienter, som er overbeviste om, at lægens mening er ligegyldig — eller decideret forkert — og som har mistet tiltroen til systemet, slet ikke opsøger lægen. Det er måske forklaringen på, at jeg så sjældent møder rendyrket skepsis og mistro,« siger Rasmus Nørøxe.

Lægen på piedestalen

Om end Rasmus Nørøxe ser det som et vilkår — og ikke et problem — at patienterne søger viden om deres helbred, inden de opsøger ham, kan forståelsen en sjælden gang imellem udfordre samtalen. Bl.a. har han erfaret, at patienter med stofskiftesygdomme fra tid til anden søger ind i digitale debatfora, hvis erklærede formål er at gøre opmærksom på sundhedssystemets fejl og mangler. »Det er typisk patienter, som mistrives og ikke føler, at de får den hjælp, de har brug for.

Stofskiftepatienter, som er velregulerede, men stadig mistrives, kan have vanskeligt ved at acceptere, at deres mistrivsel ikke nødvendigvis er relateret til deres sygdom. For dem er det nærliggende at søge alternativ viden. Jeg har oplevet stor frustration, når jeg ikke har indvilget i at ordinere alternativ behandling,« siger Rasmus Nørøxe og fortsætter:

»Frustrationen er forståelig, da den er udtryk for, at patienten ønsker sig selv det bedste. Og så er den nok også udtryk for en urealistisk forventning om, at lægen altid skal have en løsning på alle problemer. Og hvis ikke lægen har det, så er det lægen, den er gal med.«

Rasmus Nørøxe ser det som afgørende for relationen til sine patienter, at han er lydhør og har forståelse for deres frustration. Patienten skal mødes med alt andet end arrogance, siger han:

»Hvis jeg blankt afviser eller negligerer patientens perspektiv, så kommer vi ingen vegne: Tryk avler modtryk, og det er umuligt for patienten at lytte uden at føle sig hørt. Men at udvise forståelse er ikke det samme som at føje patientens ønsker. Jeg står til enhver tid på min faglighed. F.eks. må patienten, der søger rådgivning om HPV-vaccination, aldrig gå ud ad min dør og være i tvivl om, at jeg mener, at det er rigtigt at lade sig vaccinere.«

Foruden stofskifte- og vaccinationsproblematikker kommer patienterne til tider til Rasmus Nørøxe med spørgsmål om kost og kosttilskud.

»Jeg tror, at mange nærer et håb om, at en bestemt kostomlægning kan føre til bedre trivsel i livet. Såkaldte eksperters bud på sundhedsbringende diæter er mange, og de antager nye former år for år. Når patienterne vil drøfte den nye diæt, må vi som læger forstå balancen mellem evidens og viden på den ene side og respekten for patientens indsats med at tage hånd om eget helbred på den anden side,« siger han.

Ifølge Rasmus Nørøxe rummer det moderne sundhedsvæsen mange muligheder for at håndtere og komme patienternes tvivl i forkøbet.

»I dag kan vi f.eks. være i dialog med patienterne via mail. På den måde kan vi følge dem tæt og være deres sparringspartner i dagligdagen. Den sparring er nok ofte det, patienterne søger i de digitale diskussionsfora.«

HPV-sagen og mediestorme

Som praktiserende læge og vagtlæge oplever Rasmus Nørøxe på nært hold, hvordan de sager, der tages op i medierne, påvirker patienternes gøren og laden meget. Historien om et tilfælde af meningitis på årets Roskilde Festival har været oppe i medierne denne sommer, og det betyder, at mange henvender sig i lægevagten med mistanke om, at de røde pletter, de har på huden, er tegn på betændelse i hjernen.

På samme måde påvirkede den megen medieomtale af bivirkninger ved HPV-vaccination til unge kvinder patienternes handlemønster.

»Da kritikken af HPV-vaccinen kørte på de højeste nagler i medierne sidste efterår, var der ganske enkelt helt stille. Der kom ingen patienter for at søge rådgivning om HPV-vaccination, og vi kunne se, hvordan tilslutningen til vaccinationsprogrammet blev ved at falde, siger Rasmus Nørøxe og fortsætter:

»Jeg fornemmer heldigvis, at det er ved at vende igen. Stadig flere kommer til mig for at få rådgivning om vaccinen — også til deres drengebørn. Jeg tror, at det er blevet tydeligt for danskerne, at det kun er ganske få, isolerede fagpersoner, der taler imod vaccinen, mens majoriteten af læger og alle sundhedsmyndighederne er fortalere for vaccinen. Desværre fik vaccineskeptikerne indledningsvis al for meget taletid i medierne,« siger han.

Dækningen af HPV-sagen i medierne er udtryk for en journalistisk tradition, som Rasmus Nørøxe mener bidrager til uhensigtsmæssig polarisering:

»Når modstandere og fortalere altid får tildelt lige meget taletid i debatten, så er det som læser og lytter let at få den opfattelse, at de to sider er lige hyppigt repræsenterede. Det er jo bestemt ikke tilfældet i debatten om HPV-vaccinen. Men jeg forstår godt, at mange forældre på baggrund af mediedækningen i efteråret blev i tvivl og tøvede med at vælge vaccinen til på deres børns vegne.«

Stor ressource

Rasmus Nørøxe understreger, at tvivl og tøven ikke må forveksles med generel skepsis og mistro til læger og myndigheder. Det er snarere udtryk for, at danskerne følger aktivt med i debatter om sundhed og ønsker at passe på sig selv og deres pårørende.

»Jeg ser det som en stor ressource, at så mange af mine patienter er videbegærlige og aktive. Meget af den rådgivning, jeg giver mine patienter, handler om, at de skal lære at tage vare på deres eget liv. Set i et bredere perspektiv er det også det, vores politikere slår på tromme for: selvhjulpne, ansvarsbevidste patienter,« siger Rasmus Nørøxe og tilføjer:

»Dér, hvor vi som sundhedsvæsen kan gøre en positiv forskel, er ved at medvirke til at ‘uddanne’ patienter i at blive bedre til at anvende den tilgængelige viden korrekt og kritisk og skelne skidt fra kanel. Jeg tror, at den slags læring skal faciliteres dels i mødet med den enkelte patient og dels via centrale kampagner med fokus på ‘den bedste faglighed’.«