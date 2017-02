Et nyt studie stiller spørgsmål ved den standardiserede fremgangsmåde, hvor behandling med immunterapi fortsættes indtil sygdommen progredierer, mener overlæge fra Aarhus Universitetshospital.

Et nyt studie har undersøgt konsekvenserne af at afbryde en behandling med immunterapi hos 19 patienter med renalcellekarcinom, hvis behandling blev afbrudt som følge af uønskede immunologiske bivirkninger. Ud af den samlede population havde otte patienter fortsat effekt af PD-1 eller PD-L1-hæmmere efter endt behandlingen, lyder det i en pressemeddelelse fra det amerikanske selskab for klinisk onkologi […]