LISSABON (Dagens Medicin) – Det er velkendt, at insulin spiller en afgørende rolle i udviklingen af fedtlever. Men ny viden tyder på, at også glukagon gør det, og den tese er nu blevet yderligere styrket.

Det fremgår af en undersøgelse, som postdoc Asger Lund fra Center for Diabetesforskning har fremlagt på årets EASD-kongres, der i disse dage løber af stablen i Lissabon.

»Patienter, der mangler glukagon, udvikler fedtlever,« siger Asger Lund.

»Vi kan ikke vide det med sikkerhed, men det tyder på, at manglende glukagon kan være med til at give fedtlever,« siger Asger Lund.

Asger Lund og hans kolleger har sammenlignet 10 raske forsøgspersoner med 10 patienter, der har fået fjernet bugspytkirtlen og tager insulin. Da bugspytkirtlen producerer glukagon, havde de opererede patienter lave niveauer af glukagon. Og konsekvensen var, at de udviste tegn på udvikling af fedtlever.

»Patienterne uden bugspytkirtel udviste en højere grad af tendens til udvikling af fedtlever end den raske kontrolgruppe. Vores hypotese er, at det bl.a. skyldes, at disse patienter mangler glukagon,« siger Asger Lund.

»Vi har ikke bevist, at glukagon spiller en rolle. Men hypotesen er blevet styrket,« forklarer han.

»Vi leder alle sammen efter et stof eller et hormon, der kan affedte leveren, så hvis det viser sig, at glukagon kan hjælpe med det, så er det potentielt noget, der vil kunne bruges i en behandling til folk med sukkersyge,« siger Asger Lund, der dog understreger, at det vil kræve langt mere forskning, før man i givet fald vil kunne nå så langt.