Langt de fleste danskere har det fint med, at sundhedsoplysninger om dem bliver delt med relevant sundhedspersonale på sygehuse og i almen praksis. Det er essentielt, at sundhedspersonale kan få adgang til relevante data om deres patienter, konstaterer Danske Patienters formand, Camilla Hersom.

Danskerne er i høj grad klar til at lade deres sundhedsdata dele med de læger, der skal behandle dem. 86 procent af danskerne vil således gerne acceptere, at sundhedsoplysninger om dem bliver delt med sygehuspersonale i de tilfælde, hvor det er relevant for deres behandlingsforløb. Det fremgår af en analyse, som KMD har lavet i […]