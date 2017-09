Borgerne får nu mulighed for at se deres prøvesvar og journalnotater hurtigere end tidligere.

Fra 12. september har patienter mulighed for at se prøvesvar og journalnotater i Sundhedsjournalen på Sundhed.dk efter nul til to døgn imod tre til fem døgn i dag. Det skriver Region Sjælland på sin hjemmeside. Det sker når den ‘kunstige’ forsinkelse på tre dage fjernes. Dog kan it-teknik betyde, at der stadig vil være op […]