Slægtninge til personer med familiær hyperkolesterolæmi, der selv har sygdommen, har til trods for kolesterolsænkende behandling øget langtidsrisiko for blodpropper. Løsningen kan måske være tidligere og mere intensiv kolesterolsænkende behandling.

Til trods for kolesterolsænkende behandling med statiner har slægtninge til personer med familiær hyperkolesterolæmi, der selv har sygdommen, en øget langtidsrisiko for at udvikle en behandlingskrævende blodprop. Det viser et dansk registerstudie, som er offentliggjort i Journal of the American Heart Association. Studiet er gennemført af Kasper Aalbæk Kjærgaard, mens han fortsat var medicinstuderende på […]