Det er også i dag en ledelsesopgave at sikre gode patientforløb af høj kvalitet. Men begræns opgaven med at udpege en problemknuser, der i klar tale og handling sætter retning til de få patientforløb, hvor det er nødvendigt.

Danske Regioner har i samarbejde med en række af sundhedsvæsenets aktører indgået en aftale om en national model for at indføre den ‘patientansvarlig læge’ på sygehusene og har i den anledning udgivet en hvidbog [1]. Sundhedsvæsenet står over for en grundlæggende kultur- og organisationsændring, erfarer man i forordet.

Med baggrund i fokus på patientsikkerhed brugte jeg i 00’erne en hel del tid på at indføre næsten identiske begreber. Nemlig den Behandlingsansvarlige Læge (BAL) og Plejeansvarlige Sygeplejerske (PAS) på min daværende afdeling på Rigshospitalet. Hvidbogen beskriver en nyskabelse, hvad det altså ikke er. Bortset fra at begreberne benævnes lidt forskelligt. Begrebet er beskrevet i de hedengangne Internationale Standarder for Hospitaler af Joint Commission International [2] og Den Danske Kvalitetsmodel [3].

På Rigshospitalet satte man sig i 00’erne for at kvalitetsløfte ved at blive akkrediteret af Joint Commission International. Aner ikke, hvordan det skete, men det blev min opgave bl.a. at implementere BAL på en afdeling bestående af autonome kirurger, hvis hele succes er afhængig af, at de individuelt er i stand til at træffe vidtrækkende kliniske beslutninger uden for megen skelen til de lokale papirgange.

Vi havde heldigvis gode sekretærer, så det lykkedes at organisere et system, hvorefter alle afdelingens speciallæger blev journalført til at være behandlingsansvarlig læge for de nye patienter, de så. Lægerne fik visitkort, som det var meningen, at de skulle udlevere ved konsultationerne. Efter to måneder løb jeg tør, og jeg sneg mig til at se på mine kollegers kontorer, hvor bunkerne lå urørte hen.

Fremgangen blev monitoreret. Halvårligt sad vi og støvede gennem en række journaler og noterede, om tildelingen var journalført korrekt. På abdominalcentrets efterfølgende kvalitetsrådsmøder blev resultaterne præsenteret, og skiftende afdelingssygeplejersker sad med røde ører og blussende kinder og myldrede hjem til deres egen afdeling og planlagde tiltag, når deres afdelings tal var mindre heldige. I det omfang speciallægerne deltog, viste de ikke tegn på bekymring.

Nuvel, det lykkedes os at lave et system, der gav høj score på denne form for målstyring. Patienterne var godt nok ikke informeret, og særligt de selvudnævnte stjernekirurger var i bedste fald indifferente.

Men det er jo ikke interessant. Det interessante er, hvordan systemet reagerer, når det skal håndtere konkrete problemer i kommunikationen og i patientbehandling.

I så tilfælde er første kontakt på afdelingen typisk til en sekretær eller en sygeplejerske. Vedkommende sidder med sorteper og vil hurtigst muligt opgaveglide problemet til en, der kan og vil løse det. I praksis vil vedkommende benytte sig af sit personkendskab og ikke give opgaven til en læge, som er kendt for ikke unødigt at tage hænderne op af lommerne, som scorer lavt på parameteren ‘empati’, eller som starter enhver opgavetildeling med en sang fra de varme lande om travlhed og manglende ressourcer. Illusionen om, at alle speciallæger har opnået de samme administrative og kommunikative kompetencer, er og bliver en illusion.

For os blev alle problemer løst. Men ikke af den læge, der var udpeget til BAL. Sekretærer og sygeplejersker snoede sig gennem systemet som ovenfor antydet. Jeg forudser, at det også bliver sådan i fremtiden.

Nutidens elektroniske patientjournaler er skabt for at lette kommunikationen og skabe overblik. I vores system — MidtEPJ — foregår elektronisk kommunikation med fagpersoner på andre sygehuse i andre specialer nemt, da der er mulighed for at stille faglige opgaver til hinanden. Patienternes mulighed for selv at se notater, stille spørgsmål og at få korrigeret eventuelle fejl er tilsvarende forbedret. De nye tiltag kommer således for at løse et kommunikationsproblem, som ikke er, hvad det var.

Indførelse af nye kvalitetstiltag skal logisk følges op med kontrol af kvalitetsmål ved optælling. Det fremgår af ovenstående, at jeg mener, at det vil være spild af tid.

Det er fortsat en ledelsesopgave at sikre gode patientforløb af høj kvalitet. Men begræns opgaven med at udpege en problemknuser, der i klar tale og handling sætter retning til de få patientforløb, hvor det er nødvendigt. Undgå omfattende tiltag, lav en simpel administrativ formulering, der ligner formuleringerne i de tidligere kvalitetsmodeller. Det kunne være:

At det påhviler ledelsen fra de kliniske afdelinger at have en nedskrevet politik for, hvilken speciallæge der står for rutinebehandling og kommunikation med patienter i og uden for dagtid.

At afdelingen skal have en nedskrevet politik for ansvar og opgaveløsning, når intern og ekstern kommunikation ikke går som forventet for alle afdelingens typer af subspecialiserede behandlinger.

[1] Hvidbog for den patientansvarlige læge, Danske Regioner 2017

[2] Internationale standarder for hospitaler, 4. udgave, januar 2011

[3] DDKM, 1 version 2009