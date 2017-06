Passiv rygning i barndommen øger risiko for leddegigt

Nyt studie viser for første gang en sammenhæng mellem passiv rygning i barndommen og risikoen for at udvikle leddegigt som voksen. Rygning øger også sygdomsudvikling hos patienter med Bechterews sygdom.

Ny forskning viser eksempelvis, at børn, som bliver udsat for passiv rygning, har højere risiko for at udvikle leddegigt som voksne. Samtidig viser et andet nyt forskningsresultat, at rygning også øger risikoen for strukturelle skader på rygraden blandt personer med Becterews sygdom.

I det første studie har forskere analyseret sammenhængen mellem at have været udsat for passiv rygning i barndommen og risikoen for at udvikle leddegigt som voksen. Undersøgelsen er lavet på 70.598 kvinder, der alle blev født mellem 1925 og 1950, og som forskere har fulgt siden 1990.

Resultatet af undersøgelsen viser, at passiv rygning i barndommen øger risikoen for, at kvinderne har leddegigt som voksne, og at de selv er rygere. Blandt rygere, som var blevet udsat for passiv rygning som børn, fandt forskerne således 73 pct. højere risiko for, at kvinderne havde udviklet leddegigt sammenlignet med ikke-rygere, som ikke var udsat for passiv rygning som børn. Risiko blev øget med 37 pct. blandt kvinder, som ikke havde været udsat for passiv rygning som børn, men som røg i dag, sammenlignet med ikke-rygere, som heller ikke havde været udsat for passiv rygning som børn.

Ud af 70.598 kvinder i undersøgelsen havde 1.239 udviklet leddegigt. Kvinderne besvarede spørgeskemaer 11 gange mellem 1990 og 2012. Om kvinderne havde leddegigt blev bestemt, hvis kvinderne havde fået en diagnose med leddegigt, fik medicin mod leddegigt eller selv fortalte, at de havde leddegigt. Kvinder blev ekskluderet fra undersøgelsen, hvis de havde inflammatoriske tarmsygdomme, eller hvis forskerne ikke havde nogen information om, hvorvidt kvinderne havde været udsat for passiv rygning eller selv røg.

»Vores studier viser, hvor vigtigt det er at undgå, at børn bliver udsat for tobaksrøg specielt i familier, som har en historik med leddegigt,« siger professor Raphaéle Seror for University Hospitals of South Paris, Frankrig, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på den årlige reumatologi-konference, Annual European Congress og Rheumatology, der i disse dage bliver afholdt i Madrid, Spanien, af European League Against Rheumatism (EULAR).

Rygning forværrer Becterews sygdom

I det andet studie, der også er blevet præsenteret på EULAR, viser forskere, at rygning også medfører skader på rygraden blandt patienter med Bechterews sygdom, en smertefuld og invaliderende form for gigtsygdom, der skyldes kroniske inflammationer i rygradens led. Rygning hører blandt risikofaktorerne.

Studiet er et review, hvor forskerne har indhentet alt tilgængeligt videnskabelig litteratur på området. I det indhentede datamateriale har forskere set på sammenhænge mellem rygning og skader på rygraden, hvor undersøgelserne er foretaget med røntgen. Det samlede datasæt kommer fra otte tidligere studier og viser en betydelig sammenhæng mellem at ryge og den samlede mængde skader på rygraden i forbindelse med sygdommen.

»Rygning udgør en stor risikofaktor for ikke bare risikoen for at få Bechterews sygdom, men også for forværring af sygdommen. Reumatologer bør arbejde hårdt på at opmuntre deres patienter med Bechterews sygdom til at stoppe med at ryge, da det kan have stor betydning for deres livskvalitet fremover,« fortæller professor Servet Akar fra Izmir Celebi University Faculty of Medicin, Tyrkiet, i en pressemeddelelse.