Parter vil stille krav til lægers samarbejde med kommunale akutfunktioner

En kommunal akutfunktion skal være tilgængelig døgnet rundt alle ugens syv dage, og indsatsen bør være tæt integreret og koordineret med den øvrige kommunale hjemmesygepleje, almen praksis og sygehuse samt med andre kommunale indsatser fx trænings-, rehabiliterings- og ernæringsindsatser.

Derudover skal en akutfunktion løbende og i samarbejde med almen praksis og sygehus vurdere behovet for ydelser, herunder fx varetagelse af nye målgrupper og så vidt muligt tilpasse akutfunktionens kapacitet herefter.

Sådan lyder nogle af de krav og anbefalinger til kvaliteten af kommunale akutfunktioner, som indgår i et udspil fra Sundhedsstyrelsen.

Direktøren for Social og Sundhed i Gentofte Kommune, Helene Rasmussen, bakker grundlæggende op om udspillets indhold og intention om at skabe ensartethed på tværs af landet, men hun så gerne, at Sundhedsstyrelsen går endnu videre i kravene til samarbejdet med praktiserende læger.

»Noget af det, vi er mest bekymrede for, er, at kommunens samarbejde med almen praksis kun er formuleret som en anbefaling. Som kommuner er vi helt klar til at påtage os opgaverne, men det kræver, at vi har adgang til læger,« siger Helene Rasmussen og henviser til, at borgerne i akutfunktionen ofte er i en ustabil tilstand, og derfor kræver det, at akutteamet altid kan komme i kontakt med en læge.

»Hvis akutteamet har en bekymring omkring borgeren, kan det blive nødvendigt at indlægge borgeren, hvis de ikke kan komme kontakt med en læge. Derfor er der behov for altid at kunne komme kontakt med en læge,« siger hun.

Gentofte Kommune har sammen med otte andre kommuner tillknyttet Herlev og Gentofte Hospital afgivet et samlet høringssvar til Sundhedsstyrelsen, hvor kommunerne blandt andet giver udtryk for, at de praktiserende læger bør forpligtes til at varetage de opgaver, der er skitseret som deres ansvar i Sundhedsstyrelsens udspil.

Krav om lægelige visitation

Også Ældre Sagen så gerne, at Sundhedsstyrelsen satte flere krav til samarbejdet mellem instanser i stedet for blot anbefalinger.

»Hvad angår udredningen af patienter er det nødvendigt, at der et krav om en lægelig visitation. Det er vigtigt at sikre, at patienterne har adgang til lægefaglig vurdering af, hvorvidt en patient har brug for en indlæggelse eller om et forløb i hjemmeplejens akutfunktion er til større gavn‚« siger chefkonsulent i Ældre Sagen Mirjana Saabye, der har været med til at udarbejde organisationens høringssvar.

Derudover så Ældre Sagen gerne, at Sundhedsstyrelsen tydeligere definerer hvilke borgere, der skal have adgang til de kommunale akutfunktioner.

Helene Rasmussen er enig.

»Vi har allerede den almindelige hjemmesygepleje, som tager sig af observation og pleje af borgerne. Det, man skal klare i akutteams, er udredning og behandling, hvilket netop kræver et højt specialiseret akutteam. Det er vigtigt, at vi ikke får patienter i akutfunktionen, som lige så godt kan passes i hjemmesygeplejen,« siger hun.

Delt ansvar holder ikke

Kim Otto Jacobsen er overlæge og næstformand i Dansk Selskab for Geriatri, der er fagligt selskab for læger med speciale i ældresygdomme. Han frygter, at de kommunale akutfunktioner vil øge antallet af fejl i behandlingen, når det lægelige ansvar – som Sundhedsstyrelsen lægger op til – ikke er placeret ét sted.

»I Dansk Selskab for Geriatri mener vi, at hospitalslæger stadig har ansvar fra patienten, hvis der opstår problemer i løbet af et ophold hos en akutfunktion, hvor borgeren følger en behandling fra hospitalet. Så skal en praktiserende læge ikke tage sig af opståede problemer, hvis de skulle opstå. Vi skal handle, ligesom hvis patienten var indlagt, og der har hospitalslægen det fulde ansvar,« siger Kim Otto Jacobsen.

Sundhedsstyrelsen ventes at udgive de endelige kvalitetsstandarder i marts.