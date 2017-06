Som den første dansker nogensinde er NSGO’s direktør, Mansoor Mirza, inviteret til at holde en ‘meet the professor’-session på ASCO. Han er spændt på at få spørgsmål til den banebrydende forskning i PARP-hæmmere, som bragte ham i spotlight på ESMO sidste år.

I begyndelsen af oktober sidste år stod overlæge på Rigshospitalet og medicinsk direktør for Nordisk Selskab for Gynækologisk Onkologi (NSGO), Mansoor Mirza, på scenen ved Presidential Symposium på den europæiske kræftkongres ESMO for at præsentere banebrydende resultater for behandling af kvinder med æggestokkræft. I år er han som den første dansker nogensinde inviteret til at […]