De seneste mange regeringer har haft stort fokus på sundhed. Og netop derfor forsøger de mange patientforeninger at rette indsatsen mod politikerne på Borgen.

Men vil man som organisation ændre noget i sundhedssektoren, kan man også gå uden om folketingspolitikerne eller regionspolitikerne og skabe et pres på systemet nedefra, f.eks ved at gå direkte til hospitalsledelsen eller sågar til overlæger på afdelingerne.

Sådan lyder blot ét af mange råd i bogen med den ligefremme titel ’Flyt Magten — Sådan bliver du en god lobbyist’, der er skrevet af de to forfattere Susanne Hegelund og Peter Mose. Bogen kan beskrives som en 330-siders værktøjskasse, der lukker læseren ind i magtens maskinrum, om det så er på Slotsholmen, rundt om på borgmesterkontorerne — eller altså helt ude på hospitalsafdelingerne. Om lobbyknebet med at presse systemet nedefra skriver bogens forfattere: ’Kan man ikke ramme hovedet, må man ryste kroppen’.

Gode og dårlige eksempler

Med kapiteloverskrifter som ’Spillet om finansloven’, ’Dus med borgmesteren’ og ’Alliancernes abc’ forklarer forfatterne i bogen, hvordan forskellige politiske processer er bygget op, og hvordan man som virksomhed, interesseorganisation eller faglig sammenslutning kan lykkes med at råbe politikere og embedsmænd op.

De to forfattere har tidligere udgivet ’Lobbyistens Lommebog’, der ifølge forfatterne selv affødte efterspørgsel på helt konkrete opskrifter på, hvordan man bliver en god lobbyist.

Bogen handler om lobbyisme inden for en række områder, og da sundhedsområdet fylder meget hos politikerne, er der også en række eksempler — både på, hvad man kan gøre for at få magt, og hvad man ikke skal gøre.

Som et eksempel på, hvad man ikke skal gøre, nævner forfatterne den nydannede sammenslutning Danske Kræftpatientforeninger. Initiativet var og er finansieret af en medicinalvirksomhed, og internetdomænet er ejet af et lobbybureau, der er kendt for at have medicinalvirksomheder blandt sine kunder. Bureauet assisterede også Danske Kræftpatientforeninger med at lave hjemmesiden og formulere indholdet til hjemmesiden. Samarbejdet bag sammenslutningen blev kritiseret af Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse.

»Den lille foreningsdannelse ville bl.a. have immunterapi skrevet ind i en ny kræftplan, tilfældigvis et af sponsorens specialer. Skjult lobbyisme, dybt utroværdigt — et eksempel på at industrien tager nogle små patientforeninger som gidsler, Hvis de sygdomsramte ikke ser deres sag varetaget i de etablerede organisationer, kan man omvendt ikke klandre dem for selv at søge indflydelse. Men naturligvis skal varedeklarationen og et eventuelt armslængdeprincip fremgå ekstra tydeligt, hvis sponsorer kan anklages for at have skjulte motiver for at gå ind i foreningsprojektet,« skriver forfatterne i bogen.

Eksemplet med patientforeningen Danske Kræftpatienter fremhæves altså som et fejlslagent og utroværdigt lobbyarbejde. Et af forfatternes gode råd er netop, at lobbyarbejdet skal være troværdigt for at have gennemslagskraft både over for befolkningen, politikerne og medierne. »De ngo’er, der fanger tidens krav om evidens, fakta og samfundseffekt, rykker foran i indflydelses- og bevillingskøen,« skriver bogens forfattere.

I bogen tillægges Kræftens Bekæmpelse stor succes med at rykke foran i køen.

Kræftens Bekæmpelse er en af de tunge drenge i dansk lobbyisme, og i flere afsnit tilskrives foreningen stor magt i arbejdet med at få indført og forbedret kræfthandleplaner gennem flere skiftende regeringer ved hjælp af lobbyarbejde direkte i toppen af magtpyramiden.

»For en patientforening — dem er der efterhånden et trecifret antalt af — giver det mening at blive ved med at løbe landspolitikerne på dørene. Lidt populært beskrives det ofte sådan: Er en patientgruppe ikke med i en national handleplan, har man ikke en rigtig sygdom,« skriver bogens forfattere bl.a.

Ikke altid en god idé at larme

Forfatternes gode råd om troværdighed går igen i afsnittet ’larm med omtanke’, hvor de opfordrer til, at organisationerne er påpasselige med hele tiden at råbe ’ulven kommer’ gennem de sensationshungrende medier og på Facebook.

’Vinderformlen’, som forfatterne kalder den, er især kendt, når sundhedsministeren skal stilles til ansvar i en sag. Organisationernen leverer det eksempel, der sætter ansigt på lidelsen og systemets svigt og allierer sig med en oppositionspolitiker, som får opmærksomhed i bedste sendetid. En taktik, som forfatterne vurderer bliver brugt i bredt omfang, når patientforeninger lobbyer, og som vi ikke har set det sidste til. Ikke desto mindre mener de ikke, at det altid er den bedste løsning.

»God foreningsledelse består imidlertid også i indimellem at besinde sig: Ikke alt egner sig til støj i pressen,« skriver forfatterne og konkluderer, at vil organisationen have langsigtede resultater, kræver det troværdighed, og det får man ikke nødvendigvis ved at larme. Som løsning foreslår de, at man i stedet vælger sine debatfora med omhu og vælger et sted, hvor relevante personer læser det, og hvor et indlæg kan avle en faglig debat.