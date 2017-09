For første gang har forskere undersøgt, hvad det betyder for en persons risiko for at udvikle type 2-diabetes og blive fed, at personens partner også har type 2-diabetes eller er svært overvægtig. Det nye studie viser, at for folk over 50 år øger det betragteligt en mands risiko for at få type 2-diabetes og blive overvægtig, hvis hans kone er svært fed.

Studiet, der netop blevet præsenteret på en kongres for European Association for the Study og Diabetes, som i disse dage bliver afholdt i Lissabon, viser også, at personer over 55 år med en partner med type 2-diabetes også har højere risiko for at blive fede end personer uden en partner med diabetes.

Forskerne bag det nye studie fortæller, at type 2-diabetes i den ene partner kan lede til samme sygdom i den anden partner på grund af mange forskellige risikofaktorer, som parret deler. Det kan blandt andet dreje sig om dårlige madvaner og for lidt fysisk aktivitet.

Mænd til koner med type 2-diabetes bliver oftere fede

I det første af to studier undersøgte Adam Hulman fra Aarhus Universitet sammenhængen mellem risikoen for at udvikle type 2-diabetes og det at have en fed partner eller en partner med type 2-diabetes. Undersøgelsen blev lavet på 3.650 mænd og 3.478 kvinder, der alle var mere end 50 år gamle. Forsøgsdeltagerne blev interviewet 2,5 gange årligt fra 1998 til 2015, og tilfælde af type 2-diabetes blev selvrapporteret eller klinisk bestemt. Over de næste 11,5 år fik 12,6 ud af 1.000 mænd type 2-diabetes. Tallet var 8,6 blandt kvinderne.

Forskerne fandt ingen signifikant sammenhæng mellem at have en partner med diabetes og øget risikoen for selv at få diabetes. Til gengæld fandt forskerne, at det øger mænds chancer for at udvikle type 2-diabetes, hvis deres kone er fed. For hver 5 point BMI, som konen vejede ekstra, blev mandens risiko for at udvikle type 2-diabetes 21 procent højere. Kvinder med en overvægtig mand havde ikke samme forhøjede risiko for at udvikle sygdommen.

Man bliver oftere fed, hvis man har en partner med diabetes

I videre studier undersøgte forskerne, om udviklingen af overvægt i alderdommen kan være koblet til at have en mand eller kone, som har type 2-diabetes. Praktisk talt alle bliver mere overvægtige med tiden, men det nye studie viser, at for personer over 55 år er tilfælde af fedme meget hyppigere blandt dem, som lever sammen med en partner, der har type 2-diabetes.

»Dette er det første studie til at undersøge den kønsspecifikke effekt af at have en overvægtig partner på risikoen for at udvikle type 2-diabetes. At anerkende denne delte risiko for par kan måske forbedre mulighederne for at opdage tidlige tilfælde af diabetes og motivere par til spise sundere og øge deres aktivitetsniveau. Specielt mænd, hvis koner er overvægtige, kan have gavn af at blive fulgt tættere,« siger forskerne bag det nye studie ifølge en pressemeddelelse, der er sendt ud fra kongressen.