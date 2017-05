Påmindelsesbreve får flere børn vaccineret

Tusindvis af forældre fik i 2016 et brev fra Statens Serum Institut med en oversigt over præcis hvilke vacciner, deres børn manglede at få i børnevaccinationsprogrammet. Og den påmindelse har mange forældre taget til sig.

For ifølge programmets seneste årsrapport, der netop er publiceret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, er tilslutningen til alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet, på nær HPV-vaccinen, højere i 2016 end i 2015. En udvikling, som Sundhedsstyrelsen glæder sig over, selv om målet endnu ikke helt er nået.

»Vi har i 2016 set en højere tilslutning til alle vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet end i 2015, med undtagelse af HPV-vaccinen, og det er vi utrolig glade for,« siger overlæge i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg, og understreger, at styrelsen går efter at nå de internationale mål for MFR- og polio-vaccinen på henholdsvis 95 pct. og 90 pct.

»For Polio er vi i mål. Og kurven er også opadgående for MFR, men vi er der ikke helt endnu,« siger Bolette Søborg, der i høj grad ser den positive udvikling som et resultat af de påmindelsesbreve, Statens Serum Institut har sendt ud.

»De påmindelsesbreve, som SSI fik lov til at udsende i 2014 efter en lovændring, har betydet, at man har kunnet få flere til at blive vaccineret. Det tyder på, at forældrene ikke bevidst fravælger vaccinerne, men glemmer at sørge for, at børnene får den. Påmindelsen en god løftestang for at få dem op af stolen,« siger overlæge Bolette Søborg, og peger på, at forældenes forglemmelse kan hænge sammen med, at de praktiserende læger ikke udsender invitationsbreve før børnevaccinationerne og for HPV-vaccinen ved 12-års alderen. Forældrene bliver kun husket på vaccinerne under de undersøgelser, som læge og sundhedsplejerske tilbyder mens børnene er små.

At huske forældrene på vaccinerne ser altså ud til at kunne være et stærkt værktøj til at øge tilslutningen til børnevaccinationsprogrammet og til at forhindre, at tilslutningen bliver så ringe, som man ser det i mange andre europæiske lande, som f.eks. Rumænien, hvor et stort mæslingeudbrud for nylig har krævet mange dødsofre, siger hun.

»Selv om flere andre europæiske lande har ringere tilslutning til vaccinationsprogrammet, er det dog ikke godt nok herhjemme. Vi har aldrig været deroppe, hvor vi gerne vil være, og det er også derfor, vi er så glade for, at kurven går opad. Dertil skal du lægge en underrapportering på nogle procent,« siger Bolette Søborg og fortsætter:

»Danmark har den fordel at have registre, der giver mulighed for at se, hvilke vacciner hver enkelt borger har fået. Det giver SSI en mulighed for at sende påmindelsesbreve ud til de borgere, der ikke har fået alle vacciner,« siger hun.

Påmindelsesbreve kan dog i sig selv ikke løse problemet med den ringe tilslutning til HPV-vaccinen, erkender hun. For her er den manglende tilslutning snarere et udtryk for mistillid til vaccinen. Af den nye årsrapport fremgår det, at der i 2016 blev observeret et markant fald i tilslutningen til HPV-vaccination for fødselsårgang 2003. Tilslutningen for årgang 2003 lå på 47 pct. for første HPV-vaccination og 15 pct. for anden vaccination. Det er et markant fald i forhold til 2015, hvor tilslutningen for årgang 2002 lå på henholdsvis 73 pct. og 57 pct. Det er også yderligere et fald i forhold til tidligere fødselsårgange, hvor tilslutningen var på 90 pct. eller højere for den første HPV-vaccination, og hvor knap 80 pct. af pigerne blev færdigvaccineret.

»Vi ser fortsat med stor alvor på det store fald i tilslutningen til HPV-vaccination, og vi vil i de kommende år arbejde på at genskabe tilliden til vaccinen og genoprette en høj tilslutning,« siger overlæge Bolette Søborg, der fortæller, at Danske Regioner ifølge næstformand, Ulla Astman, gerne vil stå for at lave sådan en invitation til HPV-vaccinationen.