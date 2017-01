I begyndelsen af 1950’erne hærgede en polioepidemi Danmark og kostede hundredvis af liv. Men takket være en gruppe medicin- og tandlægestuderende, som i døgndrift ventilerede patienter, lykkedes det at bringe dødsraten ned og bremse epidemien. To af ‘redningsmændene’ får nu hæderspris.

På vagt under polioepidemien

København 1952: Medicinstuderende Anne Holten Jensen sidder bøjet over hospitalssengen, hvor den fireårige dreng har ligget i flere måneder. Drengen er et ud af mange hundrede børn, der som følge af polioepidemien blev indlagt på Blegdamshospitalet med muskellammelser i åndedrætsorganerne, ude af stand til selv at trække vejret. Anne Holten Jensen sidder ved drengens seng, […]