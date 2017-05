Da jeg var medicinstuderende og ung læge i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne var det danske sygehusvæsen ledet af egenrådige, selvbevidste primadonnaer, der som overlæger og professorer styrede deres egen afdeling med stor faglig kompetence og stolthed, men uden sans for, at afdelingen skulle fungere som en integreret enhed i den organisme, som et sygehus udgør. Intet under, at politikerne lod sig friste til at ændre ledelsesstrukturen, da der i løbet af disse år blev uddannet en masse mennesker med indsigt i økonomi og ledelse.

Der var faktisk tale om en gennemgribende revolution af ledelsessystemet, som vi unge eller vordende læger billigede, fordi vi i tidens ånd per automatik var for alle revolutioner og imod enevældig ledelse. Lidet anede vi, at vi på få år skulle suse tværs over vejen fra den ene grøft til den anden, hvor vi nu sidder i bureaukratisk mudder til halsen og basker fortvivlet for at nå frem til patienterne med vores hjælp.

Selvbevidstheden og sammenholdet i det nu meget veletablerede kollektive lag af ledelsesbureaukrater er ikke mindre end det, vi oplever i den kinesiske ledelse. Man tilpasser sig diskret nye muligheder såsom et større forbrug og mere omfattende og effektive registreringer uden at der kommer synlige sprækker i sammenholdet. De politiske magthavere og bevillingsgivere har man for længst lært sig at hypnotisere med beretninger om smukke luftkasteller.

Den faglige ekspertise på lægelig og sygeplejefaglig side parkeres i bekvem afstand fra de afgørende beslutninger. Skulle enkelte formastelige såsom et par kliniske professorer og overlæger driste sig til at udtrykke bekymring over, hvordan man får implementeret et nyt tiltag som den patientansvarlige læge i den kliniske hverdag, så får de læst og påskrevet af en ledende person fra det, der skulle forestille at være vores egen interesseorganisation, Overlægeforeningen, som går så vidt som til at udvikle teorier om konspiration mellem en lille gruppe vrangvillige professorer og en ondsindet presse.

Magthavernes indsigt rækker ikke til at forstå, at vi alle er patientansvarlige. Ikke blot læger og sygeplejersker, men alle personalegrupper. Vi udgør tilsammen det netværk, som opfanger alle patientens ønsker og behov. Er der en fejl eller mangel i netværket vil den gode faglige leder se det og udbedre det. Patientens samlede oplevelse af mødet med sygehusvæsenet er en totaloplevelse af samme skrøbelige karakter som vores oplevelse af en dejlig sommerdag: Lyset, lydene, duftene og solens varme på vores hud giver os en totaloplevelse, som er umulig at sætte på en formel, men det er netop hvad bureaukraterne insisterer på at gøre. De kan ikke leve med situationer, som ikke kan måles, vejes og registreres. At vise tillid til, at de faglige ledere bedre end nogen vil kunne skabe en optimal situation for patienternes forløb, uden at hver detalje er dissekeret, beskrevet, målt, vejet og registreret indgår ikke i deres verdensbillede. Vi er så langt fra min ungdoms grøft, som var præget af uindskrænket og uimodsagt faglig ledelse, som tænkes kan.

Når nu man har taget den totale magt over sygehusvæsenets ledelse bliver det næste skridt at bevæge sig ind på de faglige områder og styre beslutningerne der. Det seneste initiativ i denne retning kommer fra ledelsen på landets fremmeste sygehus. Her har man bestemt, at de lægelige eksperter ikke må iværksætte behandling for livstruende knoglemarvskræft (myelomatose) ud over tredje behandlingslinje, fordi der ikke findes entydig evidens fra kliniske forsøg, der kan styre vores beslutninger. Vi bevæger os ud i en gråzone, hvor det lægelige skøn hersker, men hvor vi har erfaring for, at den dygtige læge kan sikre sin patient mange års overlevelse med en god livskvalitet ved at navigere behændigt mellem tilgængelige behandlinger. Man må håbe, at patientforeningerne får held med at vække politikerne af deres trance, så vi får sat en stopper for dette seneste tilløb til magtmisbrug og måske får startet en bevægelse, der kan bringe os ud af den bureaukratiske muddergrøft, vi er havnet i, og tilbage på landevejen.