Overlæge: Vigtigt at undgå mytedannelse om partikelterapi

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Når Dansk Center for Partikelterapi i efteråret 2018 er klar til at behandle de første patienter er det med ambitionen om at blive et af de førende centre for partikelterapi i verden. Men selvom centret får udstyr for adskillige hundrede millioner kroner og eneret i landet på at tilbyde den skånsomme partikelterapi til kræftpatienter er det vigtigt at […]