Overlæge Sam Riahi tiltræder som ny professor ved Aalborg Universitetshospital

Overlæge i kardiologisk speciale, Sam Riahi, tiltræder den 1. oktober 2017 som professor i kardiologisk elektrofysiologi ved Aalborg Universitetshospital og Klinisk Institut ved Aalborg Universitet.

Sam Riahi har siden 2007 været ansat som specialeansvarlig overlæge i kardiologisk speciale, hvor han har etableret og videreudviklet behandling af patienter med hjerterytmeforstyrrelser. Siden sin studietid har Sam Riahi været forskningsaktiv, og han har siden 2011 været klinisk lektor ved Aalborg Universitetshospital. Hovedlinjen i Sam Riahis forskning har været klinisk relevant forskning inden for hjerterytmeforstyrrelser i særdeleshed atrieflimren.

Sam Riahi er været fagpolitisk aktiv i Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), hvor han er bestyrelsesmedlem og har stor interesse for hjælpearbejde i mindre velstående lande. Han startede på den led et hjælpeprogram i Armenien for at forbedre behandling af hjertepatienter samt at uddanne lokale læger i elektrofysiologi.