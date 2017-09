Overlæge ønsker sin egen jubilæumsfest sparet væk

Det er ikke nødvendigt at holde fest for offentlige jubilarer, når der spares andre steder, påpeger overlæge, som selv er jubilar. Regionsrådsformand for Region Hovedstad mener, at det er »for fattigt« at spare jubilæumsfesten for offentlige ansatte væk.