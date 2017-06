Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

En tidligere overlæge fra Slagelse Sygehus er af Østre landsret frifundet for at have voldtaget en kvindelig kollega, som var yngre reservelæge. Afgørelsen er stik modsat det resultat, som Retten i Næstved kom frem til i januar. Her blev den mandlige læge kendt skyldig i voldtægt, voldtægtsforsøg og anden seksuel omgang med en yngre reservelæge […]