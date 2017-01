En tidligere overlæge fra Slagelse Sygehus er i dag ved Retten i Næstved blevet kendt skyldig i voldtægt, voldtægtsforsøg og anden seksuel omgang med en yngre reservelæge og for at have misbrugt sin stilling som leder.

Det takserer en enig domsmandsret til tre år og tre måneders fængsel, skriver BT.dk.

Herudover blev han frakendt retten til at udføre lægegerning indtil videre, og han skal betale en erstatning på 100.000 kroner til forurettede.

Fire af de fem seksuelle overgreb har fundet sted på deres fælles arbejdsplads, mens et andet fandt sted på en bar i København.

Retten lagde blandt andet vægt på, at reservelægen meget konsistent og detaljeret kunne forklare de forskellige overgreb, og at den tiltalte ifølge rettens afgørelse burde have indset, at hun ikke ønskede det. Ligeledes vurderede retten, at kollegaen, der ifølge anklageskriftet afværgede en voldtægt, var meget troværdig, da han stod i et dilemma mellem to af sine nære venner.

Det ændrede heller ikke på rettens opfattelse, at den forurettede relativt sent gik til myndighederne med anmeldelsen.

»Retten finder det sandsynligt, at skam i forhold til familien og bekymring for karrieren har gjort, at hun først noget senere anmeldte samtlige forhold til politiet,« lød det. Anklager Susanne Bluhm lagde også stor vægt på, at der ikke var tale om et hævnmotiv mod overlægen.

»Det er ikke, fordi hun er taget i at være utro (at hun anmelder det, red.). Det var slet ikke situationen. Hun gik til ledelsen, før hun gik til ægtemanden. Er det fordi hun er træt af, at tiltalte har været meget kritisk over for hende, fordi hun ikke fagligt var dygtig nok? Anmeldelsen kommer en uge, før hun stopper. Så hun er færdig med at have vagter med ham. Det kan kun gå ud over hende selv, hvis hun har løjet. Hun syntes ikke, det var rart at fortælle det her i retten. Hun har absolut ikke nogen grund til at lyve her i retten,« sagde anklageren, som også mente, at det var en skærpende omstændighed, at størstedelen af episoderne havde fundet sted på sygehuset, hvor den forurettede burde føle sig tryg, og at overlægen dermed havde misbrugt sin stilling.

Forsvarer Steen Bech ankede dommen på stedet og anmodede om, at navneforbuddet blev udstrakt. Han lagde vægt på, at den forurettede ifølge den tiltaltes forklaring tilsyneladende ikke har udvist nogen form for modstand eller protester under de seksuelle akter, og at overlægen har opfattet forholdet som gensidigt.