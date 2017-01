Overlæge anklaget for voldtægt af reservelæge

En 40-årig, tidligere overlæge på Slagelse Sygehus er i retten i Næstved i dag anklaget for at have voldtaget en kvindelig reservelæge op til flere gange samt at have misbrugt sin stilling som leder. Det skrev bl.a. Sjællandske Medier om i sidste uge, og i dag begyndte sagen så i Retten i Næstved.

I anklageskriftet er to episoder beskrevet, hvor manden angiveligt skulle have voldtaget kvinden. Derudover tiltales han for i yderligere tre episoder at skulle have forsøgt at voldtage kvinden og have tvunget hende til at udføre oralsex på ham.

Overgrebene er ifølge anklageskriftet fundet sted forskellige steder på Slagelse Sygehus, samt på et toilet på en bar i København i perioden fra juni til december 2015, men reservelægen gik af foreløbig uvisse årsager først til politiet med sin anmeldelse i april 2016.

»Grunden til, at hun ikke anmeldte forholdene tidligere, er selvfølgelig noget af det, som både jeg og forsvareren formentlig helt sikkert vil spørge ind til under retssagen, og det synes jeg, at hun selv skal have lejlighed til at udtale sig om i retten,« siger specialanklager Susanne Bluhm fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til avisen BT.

Et af voldtægtsforsøgene foregik ifølge anklagen på et af sygehusets kontorer om natten, men mislykkedes, da en mandlig læge kom reservelægen til undsætning – en kollega, der som et af tre vidner skal afhøres i domsmandssagen i denne uge.

Den tidligere leder anklages derfor både for voldtægt, forsøg på voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje. Dertil kommer anklagen om, at manden har misbrugt sin stilling som leder, hvilket i sig selv kan give en fængselsstraf på op til tre år.

Ritzau skriver, at den tiltalte i retten forklarede, at det ifølge ham var reservelægen, der selv lagde op til forholdet, og at ‘det var utvetydigt, at hun gerne ville berøres.’

Da han havde en anden kæreste, var der ikke tale om et kæresteforhold mellem de to, forklarer overlægen, der blev fritstillet fra sit arbejde efter anmeldelsen i april 2016.

Der har været episoder, hvor han er kommet med kritik af kvinden, men det havde intet at gøre med forholdet mellem de to, påstår han.

»Jeg var god til at skelne mellem forholdene. Det var hun ikke,« sagde han ifølge ritzau.

Der er begæret navneforbud i sagen, og kvindens forklaring sker for lukkede døre.