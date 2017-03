Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Ni vacciner er i øjeblikket i restordre hos Statens Serum Institut. Det gælder blandt andet Gardasil mod livmoderhalskræft og to Hepatitis A-vacciner. Men selvom det kan være et irritationsmoment for landets læger, men ifølge vicedirektør i Statens Serum Institut (SSI) Ole Jensen er det ikke en unormal situation. »Det er ikke unormalt, at der er restordre […]