Otte ud af ti patienter får hurtig udredning

Monitorering af udredningsretten viser, at for de fysiske sygdomme overholdes udredningsretten for ca. 80 procent af patientforløbene.

Retten til hurtig udredning overholdes for otte ud af patienter med fysiske sygdomme. Det skriver Sundhedsministeriet med henvisning til nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen, der for anden gang har offentliggjort monitoreringstal for udredningsretten. Tallene for 1. kvartal 2017 viser, at for de fysiske sygdomme overholdes udredningsretten for ca. 80 procent af patientforløbene. For de psykiske sygdomme […]