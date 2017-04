Rapport: Praktiske udfordringer kan spænde ben for opfølgende hjemmebesøg

Ny evaluering fra KORA viser, at opfølgende hjemmebesøg hos ældre borgere er meningsfulde for både borgere og medarbejdere. Dog er der udfordringer for både praktiserende læger og kommunale sygeplejersker i forhold til at tage initiativ til besøgene og at planlægge dem.