Operationer forebygger amputationer og død

Karkirurgerne på Kolding Sygehus udfører flest amputationsforebyggende operationer på landsplan, og ca. hver anden patient har diabetes. Indsatsen nytter: I optageområdet er risikoen for amputation halvt så stor som i resten af Danmark. Udenlandske kirurger valfarter til sygehuset for at lære.

De fire kirurger står bøjet over sengelejet på operationsstue 5 på karkirurgisk afdeling på Kolding Sygehus. Patienten på sengelejet har type 2-diabetes og har for få dage siden fået amputeret en tå på venstre fod. Hun skal have lavet en in situ bypass-operation for at genoprette blodforsyningen til benet og forebygge yderligere amputationer. Kirurgerne taler […]