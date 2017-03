2017 er gennembrudsåret for de biosimilære midler, som vil spare samfundet for anseelige beløb. Men er effekten god nok? Onkologer som Michael Andersson er ikke bekymrede.

Mylan-Biocon. Samsung-Bioepsis. Celltrion. Amgen-Actavis. Pfizer/Hospira.

Navne på medicinalkoncerner, som alle er i gang med at udvikle biosimilære versioner af det monoklonale antistof Herceptin (trastuzumab) til behandling af brystkræft, som gennem de sidste godt 15 år har været et af medicinalkoncernen Roches absolutte ‘guldæg’.

De tre førstnævnte firmaer har allerede ansøgt det europæiske lægemiddelagentur EMA om markedsføringstilladelse, og en eller flere biosimilære versioner af trastuzumab vil derfor sandsynligvis komme på markedet herhjemme inden for det næste år.

Det er snart 20 år, siden overlæge Michael Andersson, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, blev bekendt med Herceptin.

»Herceptin har ændret behandlingen af brystkræft og repræsenterer et af de største, måske det største fremskridt inden for medicinsk behandling af brystkræft i min tid som onkolog,« siger Michael Andersson.

I de mellemliggende år har han været med til at sætte et stort antal kvinder med HER-2-positiv brystkræft i behandling med trastuzumab. Til patienter med metastaserende brystkræft, som adjuverende behandling for at reducere risikoen for tilbagefald blandt kvinder med tidlig brystkræft og som neoadjuverende behandling sammen med kemoterapi forud for et kirurgisk indgreb.

Alligevel – eller måske netop derfor – er Michael Andersson ikke bekymret over at skulle bruge de biosimilære versioner af trastuzumab, som inden for det nærmeste år med stor sandsynlighed bliver en del af medicinarsenalet på afdelingen.

»Jeg er ikke så betænkelig ved at skulle anvende de biosimilære udgaver af trastuzumab. De bliver undersøgt nøje af de europæiske lægemiddelmyndigheder, og producenten skal kunne dokumentere, at effekten er lige så god som originalens. Ikke dårligere, men heller ikke bedre. Producenten skal kunne dokumentere over for EMA, at der ikke er forskel i effekt og bivirkninger. Derfor er det faglige dilemma ikke så stort. Det er mit indtryk, at de biosimilære midler ikke er et diskussionsemne blandt klinikere,« siger Michael Andersson.

Til gengæld bekymrer det ham, hvis der i forbindelse med godkendelsen af biosimilære lægemidler sker en ekstrapolation af kliniske data, så et middel kan blive registreret til forskellige sygdomme. Det sker f.eks. for den biosimilære version af Mabthera (rituximab), som under navnet Truxima for nylig har fået europæisk godkendelse til behandling af både hæmatologiske og reumatologiske sygdomme: non-Hodgkins lymfom, kronisk lymfatisk leukæmi og svær leddegigt.

Bør undersøges på følsomme patienter

Michael Andersson pointerer, at biosimilære versioner af trastuzumab bør testes på den mest følsomme patientgruppe – brystkræftpatienter i neoadjuverende behandling. Fire ud af de fem biosimilære versioner af trastuzumab, som aktuelt er under udvikling, er undersøgt på denne patientgruppe.

»Jeg vil være betænkelig ved at skulle anvende et middel, som er baseret på data for patienter med metastaserende brystkræft. Der skal meget til for at kunne påvise statistisk signifikant forskel for denne patientgruppe,« siger Michael Andersson.

Herceptin blev i en årrække givet som infusionsbehandling, men findes nu også i en version, som gives subkutant. Derfor kan introduktionen af biosimilære trastuzumab-versioner komme til at betyde en tilbagevenden til den mere omstændelige og ressourcekrævende infusionsbehandling.

»Nationalt er stort set alle patienter, der er i trastuzumab-behandling, overgået til subkutan behandling, som koster det samme som den intravenøse version. Til gengæld spares der ressourcer på ambulatorierne, og patienten kan skifte halvanden times infusionsbehandling ud med en injektion, som er overstået på få minutter,« siger Michael Andersson.

ESMO: Positivt bidrag til økonomien

European Society for Medical Oncology (ESMO) har også engageret sig i vurderingen af biosimilære kræftlægemidler.

Selskabet har for nylig i et såkaldt ‘position paper’ sammenfattet organisationens holdninger på området. ESMO mener bl.a., at det vil forandre de nationale sundhedsvæsner i Europa, når en lang række af de mest anvendte monoklonale antistoffer til kræftbehandling mister deres patentbeskyttelse i de kommende år.

Dels fordi onkologerne skal vænne sig til at skulle tage et stort antal biosimilære versioner af kendte kræftmidler i brug, dels fordi prisen på disse midler ventes at blive markant lavere end på originalerne, hvilket vil reducere udgiftspresset på sygehusene. ESMO’s ekspertudvalg mener, at biosimilære lægemidler er en nødvendig og rettidig mulighed for læger, patienter og sundhedsvæsner. Korrekt klinisk udviklet, fremstillet ud fra korrekte standarder og brugt på en passende måde, kan de levere et positivt bidrag til finansiel bæredygtighed i de nationale sundhedsvæsner.

Ekspertudvalget anslår, at introduktionen af de biosimilære kræftmidler på europæisk plan vil betyde prisreduktion på 20-40 pct., i enkelte tilfælde endda mere. Besparelserne kan efterfølgende bruges til at finansiere ibrugtagningen af nye kræftlægemidler i de europæiske lande, mener ESMO. Den sammenkædning vil det næppe være aktuelt at interessere sig for i Danmark, mener formanden for Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, overlæge Lars Henrik Jensen, Vejle Sygehus.

Han tror ikke, at besparelser på regionernes indkøb af biosimilære versioner af kræftmidler vil spille ind på onkologernes mulighed for at anvende nye vigtige lægemidler, som er på vej.

»Jeg har svært ved at se, at situationen vil blive meget anderledes, end den er i dag. Vi har adgang til at bruge virksomme stoffer, og nationalt er der lydhørhed i forhold til at kunne gøre brug af ‘breakthrough therapies’. Medicinrådet kan også tage prisen med i deres vurdering, men den faglige vurdering skal altid veje tungest,« siger Lars Henrik Jensen.

Han anerkender også, at det kan blive aktuelt at skifte velbehandlede patienter fra original til biosimilær kræftmedicin – under forudsætning af, at der er sket en lægefaglig vurdering.

»Det forekommer ofte med andre stoffer, f.eks. kemoterapi. Om man kan gøre det, må bero på en faglig vurdering af den enkelte patients sygdomsforløb og af lægemidlet. Hvis myndighederne har godkendt det biosimilære middel, er det i orden at skifte præparat,« siger Lars Henrik Jensen, der også vedgår, at der kan opstå situationer, hvor nogle patienter skiftes mellem forskellige biosimilære midler.

»Vi vil gerne støtte brugen af effektiv medicin på den billigste måde. Man skal skifte for at støtte en skarp prisfastsættelse, men igen må det komme an på en individuel vurdering. Vi vil ikke sætte patientsikkerheden på spil. Beslutningen om, hvordan og hvornår der kan skiftes, bør tages i regi af f.eks. DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group, red.), som bør stå for vurderingen af, hvad der er fagligt forsvarligt. Jeg håber, at man fra myndighedsside vil sikre, at retningslinjer for anvendelse af biosimilære kræftmidler forankres i de faglige selskaber, og at det sker så tidligt som muligt i processen,« siger Lars Henrik Jensen.

Professor Bent Ejlertsen, Onkologisk Klinik på Rigshospitalet, er formand for medicinudvalget i DBCG. Han fortæller, at de kommende biosimilære versioner af trastuzumab er blevet diskuteret i udvalget.

»Vi må have tillid til, at de biosimilære midler er kompatible med originalen. Det har været drøftet i udvalget, hvorvidt vi i en periode skal registrere patienter i biosimilær behandling for at kunne følge bivirkningsprofilen. For nye lægemidler har vi ganske vist en skærpet indberetningspligt, men denne pligt gælder primært for indberetning af uventede bivirkninger og ikke for allerede kendte bivirkninger. Derfor vil det være relevant at følge, om nogle allerede kendte bivirkninger er mere udtalte ved de biosimilære midler,« siger Bent Ejlertsen.