Onkolog ser frem til nye data for kombinationsbehandling af nyrekræft

Overlæge Frede Donskov, onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, glæder sig bl.a. til at høre præsentationen af et stort fase 3-studie, hvor kombinationsbehandling af nyrekræftpatienter med nivolumab og ipilimumab er sammenlignet med monoterapi med sunitinib.

‘Presidential Symposiums’ er af arrangørerne af ESMO forbeholdt de præsentationer, som vurderes at være af så stor betydning, at resultaterne har potentiale til at kunne ændre klinisk praksis. Søndag eftermiddag præsenteres resultaterne af det såkaldte CheckMate 214-studie, og her vil overlæge Frede Donskov, onkologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, være at finde blandt tilhørerne.

Frede Donskov er medforfatter til Checkmate 214-studiet, et stort internationalt fase 3-studie som har undersøgt effekt og sikkerhed ved brug af kombinationsbehandling med nivolumab og ipilumumab til nyrekræftpatienter, der ikke tidligere har fået medicinsk behandling, sammenlignet med monoterapi med sunitinib.

»Personligt forventer jeg, at det bliver et af mine højdepunkter på årets ESMO-kongres,« siger Frede Donskov, der også har en posterpræsentation med til kongressen.

Frede Donskov er førsteforfatter på et studie, som har undersøgt, hvorvidt længden af tidsintervallet mellem diagnose for primær nyrekræft og metastaserende sygdom har betydning for effekten af den onkologiske behandling.