To praktiserende læger i Ølgod har sagt deres ydernumre op på grund af en strid om deres lejekontrakt i byens sundhedshus. Regionens praksischef er uforstående over for lægernes beslutning.

En uenighed om en lejekontrakt betyder, at de to sidste faste familielæger i Ølgod, Lukasz Nowak og Lasse Johansson, har sagt op. Deres intention er at stoppe til foråret, men de er åbne for at forhandle med regionen og blive, hvis deres lejekontrakt bliver taget op til revision, skriver JydskeVestkysten. Opsigelsen skal bekræftes ved udgangen […]