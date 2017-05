Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Hvis Folketinget som ventet vedtager at forlænge økonomiloftet over almen praksis, bliver det uden et økonomisk løft svarende til befolkningsudviklingen. Det understreger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i et svar til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. »(…) regeringen finder, at såfremt Folketinget tillagde økonomiprotokollatet et løft ud over pris- og lønreguleringen, ville det være at betragte som […]