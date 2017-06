Økonomiaftale modtages surt

Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd og FOA har siden tirsdag aftens indgåede økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner alle været ude og med kritik af, at produktivitetskravet på to pct. overlever i aftalen.

»Landets læger er langt fra tilfredse med den aftale om regionernes økonomi i 2018, som regeringen og Danske Regioner netop har indgået. Først og fremmest fordi, at aftalen ikke gør op med det såkaldte to-procents-produktivitetskrav på landets sygehuse. Det indebærer, at læger og andre sundhedsprofessionelle skal producere to procent mere hvert år – uden at der følger ekstra penge med,« siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen.

Lægeforeningen betegner den nye økonomiaftale som meget mager og frygter, at den vil gå ud over kvaliteten i behandling og pleje.

»Fra de mange medarbejdere på sygehusene og fra regionerne har lydt en dybfølt og enig opfordring til regeringen om at droppe produktivitetskravet nu. Det har den ikke taget alvorligt, og det vil desværre få konsekvenser for patienterne. I stedet er der indgået aftale om at oprette en arbejdsgruppe, som mere overordnet skal se på styringen af sygehusene. Jeg frygter, at det er en syltekrukke,« siger Andreas Rudkjøbing.

Heller ikke andre ansatte på sygehusene er glade. Både FOA og Dansk Sygeplejeråd er ude med skuffede kommentarer. Dansk Sygeplejeråds formand Grete Christensen siger, at hun ‘må konstatere, at regeringen stadig ikke vil det bedste for patienterne’. »Sygehusene har for længst nået grænsen og de ansatte kan simpelthen ikke løbe hurtigere, end de gør i dag,« siger hun.

Tilfredse

Danske Regioners formand Bent Hansen (S), finansminister Kristian Jensen (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) var ellers tilfredse med aftalen, da de kom ud fra forhandlingerne i går aftes.

»Økonomiforhandlinger handler for os i regionerne om at skabe bedre forhold for patienterne, og efter meget hårde forhandlinger er det lykkedes. Det er jeg på patienternes vegne meget tilfreds med,« sagde Bent Hansen.

»Vi har fået et vigtigt ekstra løft på 500 mio. kr. til sundhedsvæsnet, så jeg er meget tilfreds med den aftale, der er faldet på plads i dag,« sagde sundhedsminister Ellen Trane Nørby og fortsatte: »Den er til gavn for både psykiatriske og somatiske patienter. På det psykiatriske område har vi blandt andet fokus på de nye pladser i psykiatrien til at hindre vold på botilbud, og på kræftområdet skal regionerne i 2018 i gang med at indfri målsætningen om, at 90 procent af alle kræftpatienter skal have en patientansvarlig læge i 2020.«

I 2018 bliver driften af sundhedsvæsenet løftet med 500 mio. kroner i forhold til i år. De flere penge skal blandt andet bruges til mere personale, nye behandlingsmetoder og medicin.

Økonomiaftalen lægger dermed op til en realvækst fra 2017 til 2018 på 0,5 procent, hvilket er lavt i forhold til udviklingen de seneste 20 år.

»Træerne vokser ikke ind i himlen med aftalen, men vi kommer til at sikre endnu bedre forhold for patienterne,« sagde Bent Hansen.

Op til og under forhandlingerne har der været debat om produktivitetskravet, som pålægger hospitalerne at øge aktiviteten – f.eks. antallet af operationer og kontroller – med to procent hvert år.

Danske Regioner mener, at kravet er en uhensigtsmæssig måde at styre sundhedsvæsenet på, men kravet fastholdes altså. Dog er parterne enige om, at en gennemgang skal støbe fundamentet for, at man i starten af 2018 kan begynde at drøfte en ny måde at styre sundhedsvæsenet på.

»Vi har begyndt bevægelsen væk fra produktivitetskravet. Under alle omstændigheder står det regionerne frit for at styre efter, hvad der er bedst for patienterne, og det er ikke at løbe hovedløst efter mere aktivitet,« siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.

Bent Hansen og næstformand Stephanie Lose glæder sig desuden over, at økonomiaftalen sikrer, at der ’fortsat er høj anlægsaktivitet’ i regionerne, og at de økonomiske rammer for at købe nyt udstyr ’er i orden’. I alt er der næste år afsat 2,2 mia. kroner til investeringer på anlægsområdet – foruden økonomien til de nye hospitalsbyggerier (kvalitetsfondsbyggerierne) og apparatur til Kræftplan 4.

Oversigt over hovedelementer i aftalen:

De regionale sundhedsudgifter løftes med 0,5 mia. kr. i 2018. De regionale sundhedsudgifter udgør i alt 111,9 mia. kr. i 2018.

De regionale anlægsudgifter udgør 7,2 mia. kr. i 2018.

Udgifterne til regional udvikling udgør 3,1 mia. kr. i 2018.

Der fastsættes et loftsbelagt niveau for anlægsudgifterne (brutto) på 2,2 mia. kr. i 2018 med tillæg af afløb fra puljer med statsligt projekttilskud. Anlægsniveauet for kvalitetsfondsbyggeri udgør 4,8 mia. kr. i 2018. Der er i den forbindelse lagt vægt på, at kvalitetsfondsbyggeriet fortsat realiseres i overensstemmelse med indgåede kontrakter og planer.

Med henblik på at fremme offentligt-privat samarbejde etableres en deponeringsfritagelsespulje på 400 mio. kr. i 2018, hvor der kan søges om dispensation fra deponeringsforpligtelsen i lånebekendtgørelsen. Der etableres en lånepulje til refinansiering af regionale afdrag inden for en ramme på 650 mio. kr. i 2018.

Den nuværende styringsmodel på sundhedsområdet fastholdes i 2018, herunder produktivitetskravet på 2 pct. De nuværende muligheder med at få godtgjort aktivitet i forbindelse med omlægninger fastholdes, herunder indsatser for øget forebyggelse og kvalitet, som gavner patienten og kan forebygge indlæggelser.

Som en del af sammenhængsreformen har regeringen lanceret en samlet gennemgang af styringen på sundhedsområdet, der skal komme med forslag til en bedre styring fremadrettet. Arbejdet afsluttes i foråret 2018.

Der igangsættes blandt andet analyser af regionernes administration, kapacitetsanvendelsen på de psykiatriske sygehuse og de medicinske afdelinger og af organiseringen af de fælles akutmodtagelser.

Kilde: Finansministeriet