Økonomen og overlægen: Det handler om meget mere end to pct.-kravet

Suspenderingen af to pct.-kravet er et godt skridt, men det vil ikke redde et sundhedsvæsen, der døjer med håndsky ledere og politikere med urealistiske forventninger, mener klinikchef Henrik Sillesen og sundhedsøkonom Jakob Kjellberg.

»Jeg vil kun patienterne det bedste,« forsikrer sundhedsøkonom Jakob Kjellberg i et forsøg på at undgå den skurkerolle, han er tiltænkt. Vi er på afsnit 3112 på 11. sal på Rigshospitalet i København, og Jakob Kjellberg og Dagens Medicins udsendte står og venter på klinikchef Henrik Sillesen, der er trukket til side for at skifte […]