Af Jakob Schultz

Danskerne bliver ældre og ældre. Det giver en helt ny påvirkning af hele sundhedssystemet og ikke mindst behandling af flere og flere patienter, der er langt oppe i alderen. Også på området for urinvejssygdomme er der en udvikling i form af nye behandlinger.

»Der er meget mere brug for urologer, da vi bliver ældre, og med alle de problemstillinger, der er i forhold til at sikre nyrefunktionen. Nyrerne har mange forskellige funktioner, som skal sikres. En af de nye behandlinger er brug af trykbølger, som bl.a. laver nye kar i nyrerne. Også kræfttilfælde vil stige, men gennem forebyggelse med f.eks. rygestop kan man holde noget i ave og bedre overlevelse med bedre og tidligere diagnostik og behandling. På et tidspunkt bliver kræftgåden også løst, f.eks. ved hjælp af screening og DNA-analyser, så man eventuelt kan vaccinere eller behandle målrettet meget tidligere, før kræften er udviklet,« siger Lars Lund, der også ser stamcellebehandling som et af de områder, der vil komme mere fokus på i fremtiden.

»Stamcellebehandling til f.eks. erektiv dysfunktion, som OUH lige har publiceret i The Lancet i januar 2016, vil der ske mere inden for. Stamceller kan bruges til behandling af erektiv dysfunktion, manglende rejsningsevne. Det er til behandling af mænd, som er opereret for kræft i blærehalskirtlen. Denne behandling kan på sigt også bruges til manglende rejsningsevne ved diabetes eller måske alle andre former for manglende rejsningsevne i stedet for en pille, sprøjte eller lignende,« siger Lars Lund og forklarer:

»ESWT-trykbølgebehandling til erektiv dysfunktion og sårbehandling er noget, der også er interessant. Også robotassisterede laparoskopiske operationer. Desværre er der inden for nogle kirurgiske områder ikke lavet randomiserede undersøgelser, så vi ved reelt ikke, om det har et bedre outcome. Vi ved, at det minimale invasive koncept er bevaret, og at det er bedre ergonomisk for operatører/assistent. Der er mindre blødning, og patienterne kommer hurtigere hjem.«

Inden for prostatakræft er der nogle nye lovende behandlingsmuligheder, som giver bedre prognose for patienterne efter behandlinger.

»Inden for det kirurgiske er det som nævnt specielt robotkirurgien. Der er også forskellige nye kemoterapeutiske behandlinger inden for hormonresistent prostatacancer (PRCA). Flere studier har nu undersøgt tidlig behandling med kemoterapi. De har dog ikke givet et entydigt svar. Vi mangler stadigvæk at løse gåden, og vi overbehandler i dag for mange PRCA-patienter til gene for dem, som ikke nødvendigvis behøver behandling. Vi ved, at mænd, som har negative biopsier første gang, kun har en samlet risiko for at dø af PRCA på ca. fem pct. efter 20 år,« siger Lars Lund.



Lars Lund, 61

Forfatter til kapitlet ‘Urinvejssygdomme’ i Praktisk Medicin 2017

Professor ved urologisk afdeling, Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet. Ajungeret professor, Aalborg Universitetshospital

2001: Dr.med., Aarhus Universitet

1998: Speciallæge i urologi

1997: Fellow of College of Surgeons of Hong Kong (FCSHK)

1993: Speciallæge i kirurgi

1984: Cand.med., Aarhus Universitet