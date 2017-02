De praktiserende læger på Læsø, Gunda Bech Nygaard og Niels Thøgersen, stopper begge 1. april.

Lægesituationen er fortsat uafklaret, og indtil videre har ingen ansøgere vist interesse for at

Derfor forsøger Region Nordjylland på ny at gøre jobbet som praktiserede læge på Læsø attraktivt ved at genopslå stillingerne via annoncer.

Kommer der ingen ansøgere i denne runde, vil der blive oprettet en midlertidig regionsklinik med virkning fra 1. april.

Også på Ærø er der akutte problemer med lægedækningen.

Praktiserende læge i Ærøskøbing, Hans Bertelsen, lukker nemlig sin praksis 1.maj efter kun 2,5 år på øen.

Regionen håber ifølge Fyens Stiftstidende at kunne lave en aftale med en yngre læge, som kan overtage praksis sidst på året.

Hans Bertelsens afgang er blot en af mange i de senere år, hvor flere læger har valgt at stoppe på Ærø. Det har betydet, at to stillinger har stået ledige over en længere periode; det drejer sig om en stilling i Marstal og en stilling i Ærøskøbing. Stillingen i Ærøskøbing er nu konverteret til en Falck-drevet lægeklinik.

Frank Ingemann Jensen, der er afdelingschef for praksisafdelingen i Region Syddanmark, bekræfter, at Hans Bertelsen stopper 1. maj. Han fortæller, at regionen i øjeblikket arbejder på at finde en ny læge til Hans Bertelsens stilling.

»Vi er allerede i gang med at kigge på en løsning. En læge har vist interesse i at overtage Hans Bertelsens praksis, men vedkommende kan ikke starte 1. maj, når Hans Bertelsen stopper. Det kan han først sidst på året. Så vi skal have fundet en overgangsløsning, indtil den nye læge kan starte, og det er den, vi er i gang med at forhandle,« fortæller Frank Ingemann Jensen til Fyens Stiftstidende.