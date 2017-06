Odense-forskere møder med et stærkt hold på EAACI

Eliteforskningscentret ORCA på OUH har efter få års eksistens formået at markere sig internationalt inden for forskning i anafylaksier, og har også mange bidrag med til årets EAACI-kongres.

Odense Research Center for Anaphylaxis, eller i daglig tale ORCA, var ét af de eliteforskningscentre, som Odense Universitetshospital for godt fire år valgte at satse på udviklingen af.

Og på årets EAACI-kongres er centret talstærkt præsenteret i programmet med en lang række bidrag for yngre forskere og seniorforskere på ORCA. Det glæder ORCAs centerleder, professor ved Syddansk Universitet Carsten Bindslev-Jensen, der selv bidrager med to foredrag om henholdsvis etiske aspekter ved svær fødevareallergi, samt om hvordan hudsymptomer kan være en markør på anafylaksi.

Carsten Bindslev-Jensen skal også være moderator på et symposium om fremskridt inden for behandlingen af kronisk nældefeber, og et om trænøddeallergi i Europa.

»Jeg har en forventning om, at vi vil se præsentation af flere nye lægemiddeldata, end der har været de senere år på EAACI. Der er flere nye, biologiske midler, som præsenteres på kongressen, bl.a. dupilumab til moderat til svær eksem. Jeg tror også, at præsentation af den foreløbige status for udviklingen af en ny vaccine mod peanutallergi vil have stor interesse. Nye guidelines for allergen immunterapi er på vej, så det bliver også et emne, som vil fylde meget på årets kongres,« siger Carsten Bindslev-Jensen.