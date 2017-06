Genetisk score for autisme og for uddannelse hænger sammen med højere IQ.

Det har længe været klart, at risikoen for at udvikle autisme i betydelig grad er genetisk bestemt. Det er ligeledes kendt at IQ, uddannelsesniveau og risiko for skizofreni også i høj grad er genetisk bestemt. Derimod er det fortsat debatteret, om de genetiske komponenter for disse træk og sygdomstilbøjelighed hænger sammen.

Et nyt dansk-amerikansk studie offentliggjort i Nature Genetics har netop undersøgt spørgsmålet, og det viser, at børn med autisme arver en uforholdsmæssig stor del af deres raske forældres samlede genetiske risiko for autisme – en risiko, som kan sammenfattes i en score.

Det skriver Lundbeckfonden i en pressemeddelelse. De danske forskere bag undersøgelsen kommer fra IPSYCH, en dansk forskergruppe sammensat af forskere fra København og Aarhus, som Lundbeckfonden har støttet.

Undersøgelsen viser samtidig, at autisme også hænger sammen med forældrenes risiko for skizofreni og genetiske disponering for længere uddannelse. Det betyder, at autistiske børn også i gennemsnit har arvet en højere genetisk score for skizofreni og for længere uddannelse, end deres raske søskende og deres fælles forældre.

Studiet finder således, at både den genetiske score for autisme og for uddannelse hænger sammen med højere IQ, mens scoren for skizofreni hænger sammen med lavere IQ.

Opdagelserne giver håb om, at det vil være muligt genetisk at skelne mellem forskellige undertyper af autisme, og derved bliver det muligt på sigt at påvirke forskellige sygdomsmekanismer, hedder det i pressemeddelelsen.