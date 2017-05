Overvægtige, der lider af type 2-diabetes har betydeligt bedre glykæmisk kontrol efter fedmekirurgi i forhold til patienter, der kun modtager medicinsk behandling. Det viser nye fem års-data fra STAMPEDE-studiet (Surgical Treatment and Medications Potentially Eradicate Diabetes Efficiently, hvis resultater netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine og omtalt i tidsskriftet JAMA. Af publikationen fremgår det, at patienter, som havde fået et kirurgisk indgreb, brugte færre lægemidler mod deres sygdom og også havde større vægtreduktion og forbedring i lipidniveauer og livskvalitet.

De 150 patienter, der havde med type II-diabetes og et BMI på mellem 27 og 43, blev i studiet randomiseret til enten at modtage en intensiv medicinsk behandling med bl.a. GLP1-analoger eller intensiv medicinsk behandling sammen med en Roux-en-Y gastrisk bypass-operation eller en Sleeve gastrektomi.

De nye resultater kommer kun en måned efter, at Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner meddelte, at der ikke vil ske ændringer i de nuværende grænser for at blive behandlet for svær overvægt. Den nuværende grænse for, hvornår en person uden følgesygdomme kan tilbydes operation, er mindst 50 – det, selv om et udvalg på ca 20 faglige eksperter under Sundhedsstyrelsen længe har arbejdet med en ny klinisk retningslinie på området, som blev offentliggjort i januar. Den anbefaler, at personer med et såkaldt body mass index, BMI, på 40, kan tilbydes en operation.

