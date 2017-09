Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Docetaxel i kombination med to andre kræftmidler er bedre end standardbehandlingen til patienter med mavekræft. Det viser et nyt studie, der er blevet præsenteret på en kongres for European Society of Medical Cancer, ESMO, som i disse dage bliver holdt i Madrid. Overlevelsesraten for patienter med denne kræftform er dårlig, og kun 25 pct. overlever […]