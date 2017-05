Det er meget uheldigt, at der er uenighed i den nationale arbejdsgruppe, som ser på behovet for et nyt speciale i akutmedicin. Etablering af et selvstændigt speciale vil sikre den rette faglighed, signalere anerkendelse og sikre lægerne en karrierevej og dermed styrke rekrutteringsmulighederne.

