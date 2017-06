Fremskreden kræftsygdom afføder mange negative følelser og leder til udfordringer, der for den kræftsyge kan virke uoverskuelige. Alligevel har de fleste kræftbehandlingscentre ikke en systematisk tilgang til at hjælpe patienter og pårørende med at håndtere den praktiske og mentale opgave, der er forbundet til at have eller være i familie med en, der har fremskreden kræft.

Ny forskning viser dog, at psykologisk intervention kan være et vigtigt værktøj i den retning. Et nyt psykologisk værktøj, som går under navnet CALM (managing Cancer And Living Meaningfully), har i et forsøg på 305 kræftpatienter reduceret symptomer på depression med 52 pct. over tre måneder. Kræftpatienterne havde det også bedre efter seks måneder og mod enden af deres liv.

»Denne hurtige samtaleterapi hjælper patienter med at håndtere deres fremskredne kræftsygdom. Det hjælper også deres nærmeste med finde mening med livet og se fremad. CALM giver tid og rum til refleksion over de trusler og udfordringer, der er forbundet med fremskreden cancer. Det giver også oplevelsen af en sikker base i det terapeutiske forhold, hvor de får hjælp til at regulere og håndtere følelser,« fortæller læge og leder af Department of Supportive Care ved Princess Margaret Cancer Centre i Toronto, Canada, Gary Rodin, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop offentliggjort på den årlige konference for American Society of Clinical Oncology (ASCO), der i disse dage bliver holdt i Chicago.

Lille indsats med stor effekt

CALM er et psykologisk interventionsværktøj, der er specifikt målrettet patienter med fremskreden kræft. Det består af tre til seks sessioner á 45 til 60 minutters varighed over tre til seks måneder. Interventionen bliver foretaget af psykiatere, psykologer, sygeplejersker, kræftlæger eller andre sundhedsfaglige personer. Familiemedlemmer er inviteret til at deltage i sessionerne, der har fokus på fire områder:

Sygdomskontrol, medicinsk beslutningstagen og forholdet til sundhedsfagligt personale.

Ændringer i selvopfattelse og personlige forhold.

Spirituelt velbefindende og følelse af mening og mål med livet.

Bekymringer for fremtiden, håb og død.

»CALM adskiller sig fra andre tilbud ved at forberede patienterne på at leve med fremskreden kræftsygdom frem for at forberede dem på at dø. Desuden fokuserer CALM både på praktiske og eksistentielle problemstillinger forbundet til det at have fremskreden kræft,« siger Gary Rodin.

Don S. Dizon er kræftlæge ved Massachusetts General Hospital og uafhængig ASCO-ekspert. Han fortæller om det nye studie:

»En diagnose med fremskreden kræft er en tung byrde for både patienter og familier, og dette studie kommer med en ny tilgang, der kan lette denne byrde. Som onkolog er det ikke blot vores job at behandle patienters fysiske symptomer, men også at hjælpe dem til at finde støtte, som kan hjælpe dem med at planlægge og håndtere fremtiden,« siger Don S. Dizon.

Bedre forberedte på at dø

I studiet afprøvede forskerne CALM på en gruppe patienter med fremskreden kræft. De sammenlignede patientgruppen med en kontrolgruppe, som enten fik de sædvanlige tilbud eller ikke modtog tilbud overhovedet.

Patienterne blev bedt om at svare på spørgeskemaer ved studiets start, efter tre måneder og efter seks måneder.

Resultatet af undersøgelsen viser, at patienter, som modtog CALM, havde færre tegn på depression efter tre måneder i forhold til kontrolgruppen. Ved seks måneder var forskellen endnu større. Efter tre måneder oplevede 53 pct. af patienterne i CALM-gruppen en signifikant reduktion i depressionssymptomer, mens tallet var 33 pct. for kontrolgruppen. Efter 6 måneder var tallene henholdsvis 64 pct. og 35 pct.

CALM hjalp også patienter, som indledningsvis ikke havde nogle tegn på depression på baggrund af deres sygdom. Efter tre måneder havde kun 13 pct. udviklet tegn på depression, mens tallet var 30 i kontrolgruppen.

Efter både tre og seks måneder fandt forskerne, at patienterne i CALM-gruppen følte sig bedre forberedte på afslutningen af deres liv, følte mindre angst og havde bedre kontrol over deres følelser. Effekten var endnu større efter seks måneder.