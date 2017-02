Det europæiske lægemiddelagentur har godkendt lægemidlet Alecensa fra Roche til behandling af patienter med fremskreden ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, som har oplevet sygdomstilbagefald efter behandling med ALK-hæmmeren Xalkori.

Alecensa er godkendt på baggrund af resultater fra to studier, der viste en progressionsfri overlevelse henholdsvis 8,9 måneder og 8,2 måneder hos patienter, der fik Alecensa som andenlinjebehandling, når kræftsygdommen var begyndt at udvikle sig efter behandling med Xalkori.

En analyse af patienter med metastaser i centralnervesystemet (CNS), der indgik i de to studier, viste samtidig, at 64 pct. oplevede målbart tumorsvind (CNS Overall Response Rate) i mediant 11,1 måneder under behandling med Alecensa. Af disse patienter opnåede 22 pct. komplet respons på deres målbare CNS metastaser, skriver Roche i en pressemeddelelse.

Roche forventer, at KRIS på et møde i april vil behandle en ansøgning fra Dansk Onkologisk Lungecancer Gruppe om national ibrugtagning af Alecensa til danske patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft.

De mest almindelige bivirkninger ved behandling med Alecensa er forstoppelse, ødem (herunder perifert ødem, generaliseret ødem, øjenlågsødem, periorbitalt ødem), myalgi (herunder myalgi og smerter i bevægeapparatet) og kvalme.

De mest alvorlige bivirkninger er interstitiel lungesygdom / pneumonitis, hepatotoksicitet, alvorlig myalgi og kreatin (CPK) elevation og bradykardi.