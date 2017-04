Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Resultaterne af fase III-studiet ALEX viser, at 1. linjebehandling med Alecensa (alectinib) til patienter med ikke-småcellet ALK-positiv lungekræft øger den progressionsfri overlevelse (PFS) signifikant. Det skriver Roche, producenten af Alecensa, i en pressemeddelelse. ALEX-studiet er et såkaldt head-to-head studie, hvor patienterne blev opdelt i to grupper. Den ene gruppe – forsøgsarmen – blev behandlet med Alecensa, […]