Nyt lægemiddel virker mod mange kræfttyper

Forskere har udviklet et nyt lægemiddel, der rammer en bred vifte af kræfttyper. Specielt sjældne kræfttyper er mål for det nye lægemiddel, der har fået særstatus hos FDA.

Forskere har muligvis udviklet verdens første målrettede kræftlægemiddel, som virker mod en lang række kræfttyper. Lægemidlet larotrectinib virkede i kliniske forsøg på 76 pct. af patienter, der havde 17 forskellige fremskredne kræftsygdomme. 79 pct. af patienterne reagerede stadig på lægemidlet efter 12 måneder.

Larotrectinib er en selektiv hæmmer, der rammer tropomycin receptor kinase (TRK) fusionsproteiner, som er resultatet af en genetisk anormalitet, hvor et TRK-gen i en cancercelle smelter sammen med et af mange andre gener. Anormaliteten forekommer i mellem 0,5 og 1 pct. af alle almindelige kræfttyper, men i mere end 90 pct. af sjældne kræfttyper, eksempelvis spytkirtelkræft.

»TRK-fusioner er sjældne, men de forekommer i mange forskellige typer kræft. Faktisk er det svært at finde en kræfttype, hvor man ikke på et tidspunkt har fundet TRK-fusioner. Vores fund ligger på linje med drømmen om præcisionskræftbehandling, hvor vi kan behandle en patient baseret mutationstypen, og ikke hvor kræften kommer fra. Vi tror på, at den dramatiske effekt, larotrectinib har i tumorer med TRK-fusioner, understøtter en bred undersøgelse af patienter med fremskreden cancer for at se, om de har denne mutation,« fortæller læge David Hyman, der er leder af Early Drug Development ved Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, i en pressemeddelelse.

Det nye forskningsresultat er netop præsenteret på den årlige kræftkonference for American Society of Clinical Oncology, der i disse dage bliver afholdt i Chicago.

Virker mod mange forskellige kræfttyper

Forskerne har i deres undersøgelse analyseret data fra 55 patienter med TRK-fusioner, som var rekrutteret til tre igangværende fase I og fase II-forsøg med larotrectinib. Patienterne, der inkluderede 12 børn og 43 voksne, havde alle fremskreden kræft, blandt andet tarmkræft, lungekræft, bugspytkirtelkræft, spytkirtelkræft og modermærkekræft.

»Datasættet vil blive overdraget til FDA i forbindelse med en mulig godkendelse af larotrectinib. Hvis det bliver godkendt, vil det være det første kræftlægemiddel til at blive udviklet og godkendt til børn og voksne samtidig. Det vil også være den første målrettede terapi mod et mål, der findes i alle former for kræft,« siger David Hyman.

Sumanta Kumar Pal er kræftlæge ved City of Hope og kommenterer på det nye studie som ASCO-ekspert. Han mener, at der kan være noget banebrydende under opsejling.

»Selvom det er et lille studie, og vi er tidligt i udviklingsfasen, er det overbevisende resultater, der måske kan bane vejen for en helt ny type lægemidler mod sjældne kræfttumorer. Det kan også udstikke retningen for fremtidens præcisionsmedicin,« siger Sumanta Kumar Pal.

Kurerede børn helt

50 af patienterne, der er blevet behandlet med larotrectinib, har allerede været gennem to efterfølgende skanninger for at se, hvordan de reagerer på behandlingen. 38 af disse patienter, hvilket svarer til 76 pct., viser tegn på, at behandlingen virker. Tre af patienterne er børn, som havde uhelbredelige sarkomer, men behandlingen med larotrectinib mindskede deres tumorer så meget, at sarkomerne efterfølgende kunne fjernes kirurgisk. Børnene er muligvis helbredt af behandlingen.

Efter 12 måneder er 79 pct. af patienterne stadig progressionsfri. I skrivende stund har nogle patienter været i behandling uden progression i 25 måneder.

De mest almindelige bivirkninger er træthed og svimmelhed, hvilket ifølge forskerne er forventeligt, da TRK-proteiner spiller en rolle i balancen. Ingen patienter har haft behov for at stoppe behandlingen på grund af bivirkninger.

»Da Larotrectinib er designet til kun at ramme TRK, tåler patienterne behandlingen meget godt, og behandlingen har heller ikke de mange bivirkninger, som man ser ved eksempelvis kemoterapi,« siger David Hyman.

Særstatus hos FDA

TRK-fusioner blev først opdaget i tarmkræft i 1982, men kun med de seneste teknologiske landvindinger er det blevet muligt at systematisk lede efter mutationen. Til dato har forskere fundet mere end 50 gener, der smelter sammen med TRK.

TRK-fusioner sker tidligt i cancerudviklingen og bliver ved med at være der, efterhånden som tumoren vokser og spreder sig. TRK-fusionen sender signaler til kræftcellerne om, at de skal blive ved med at vokse og dele sig.

»TRK-fusioner er som tændingen i cancer,« siger David Hyman.

Selvom der findes andre eksperimentelle lægemidler, der blokerer for TRK, er latrotectinib det første til selektivt at blokere TRK. Denne karakteristika øger effekten af lægemidlet og reducerer samtidig mængden af bivirkninger.

Food and Drug Administration (FDA), der godkender brug af lægemidler i USA, gav i 2016 larotretinib særstatus til eksperimentel behandling af typer af børne- og voksenkræft med TRK-fusioner, hvor der ikke findes nogle alternativer. Særstatus har det formål at sætte fart i udviklingen af lovende nye lægemidler mod livstruende sygdomme.