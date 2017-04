Gert Sørensen, der indtil januar var direktør for Aarhus Universitetshospital, er ansat som direktør for nyt, nationalt genomcenter.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) har i dag annonceret, at ministeriet har ansat Gert Sørensen som ny direktør for Danmarks Nationale Genom Center, som skal realisere regeringens og Danske Regioners strategi for personlig medicin. »Med Gert Sørensen i direktørstolen får vi en person med et rigtig godt kendskab til både sundhedsvæsnet og sundhedsforskning. Han har en stærk […]