Hospitalerne i Region Hovedstaden har onsdag nat atter været ramt af et IT-nedbrud, som varede i flere timer. Medarbejdere kritiserer regionen for manglende information.

Natten til onsdag blev Region Hovedstadens hospitaler ramt af endnu et stort IT-nedbrud, der varede i tre timer og 40 minutter. Det skriver regionen på sin Twitter-profil som et svar til to af regionens medarbejdere, der kritiserer regionen for ikke at have informeret om det. »Hvorfor har vi ikke hørt noget mere om det gigantiske […]