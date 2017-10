Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Tre sygehusafdelinger i Viborg, Svendborg og Nykøbing Falster er blevet udvalgt til at skulle indgå i en forsøgsordning med at skabe mere demensvenlige sygehuse. Det sker som et led i den nationale demenshandlingsplan, hvor Danmark også skal have 98 demensvenlige kommuner. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse. De tre sygehuse skal indrettes mere demensvenligt, […]