Et nyt Nationalt Genom Center skal medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

Sundhedsministeriet vil etablere et nyt Nationalt Genom Center, som skal realisere regeringens og Danske Regioners strategi for Personlig Medicin, som skal medvirke til, at patienter kan få mere effektiv behandling med færre bivirkninger.

»Personlig medicin har et kæmpe potentiale og er i en rivende udvikling i flere lande. Hvis vi skal kunne matche de andre lande og tilbyde danske patienter en effektiv behandling, der er målrettet den enkelte, skal vi i gang nu med at realisere vores strategi. Derfor er det vigtigt, at vi får etableret et nationalt genomcenter, der med afsæt i et tæt samarbejde på tværs af de stærke faglige miljøer, vi har i Øst- og Vestdanmark, kan sikre fremdrift i arbejdet og forankre indsatserne i hele landet‚« siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i en udtalelse.

Centret skal bl.a. opbygge en fælles informationsinfrastruktur – dvs. sikre hele set-up’et så indsamlede prøver fra patienter kan genomsekventeres, og data kan analyseres, når det er brug for det til forskning eller behandling. Det kræver en enorm datakraft, og det kræver høj sikkerhed og godt samarbejde på tværs af landet.

Centeret skal også sekretariatsbetjene bestyrelsen for den nationale strategi for personlig medicin.

De indsamlede data skal bl.a. bruges til at undersøge, hvilke typer medicin, der virker mest effektivt på forskellige varianter af sygdomme og forskellige patientgrupper. Og sammen med oplysninger fra eksisterende registre, databaser og informationskilder kan databasens oplysninger udfolde potentialet for personlig medicin i Danmark.

Det nye selvstændige center, som etableres under Sundheds- og Ældreministeriet, skal i tæt samarbejde med fonde, de sundhedsfaglige miljøer og forskningsverdenen på tværs af landet være med til at virkeliggøre strategien.

Staten finansierer driften af det Nationale Genom Center og varetagelsen af relevante myndighedsopgaver, herunder opgaver inden for etik, jura, datasikkerhed og -ansvar mv.

Nationalt Genom Center får base i hovedstadsområdet, men også vil have en forankring i Aarhusområdet.