MADRID (Dagens Medicin) – Et nyt, og måske banebrydende, behandlingsprincip til patienter med pancreascancer afprøves nu på onkologisk afdeling på Herlev Hospital. Her står læge Inna Chen i spidsen for et fase 2-studie kaldet TiP PACTO, hvor patienter med fremskreden eller metastaserende pancreascancer randomiseres til behandling med nab-paclitaxel og gemcitabin alene, eller kombineret med RoActemra […]